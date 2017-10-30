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Транспорт и связь 30.10.2017 16:58

Узбекистан намерен активно использовать Баку-Тбилиси-Карс для наращивания грузоперевозок - премьер

Ташкент продолжит вкладывать средства в транспортный коридор "Восток-Запад", заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

"Мы придаем значимость коридору Восток-Запад, инвестируем в этот проект. Глубоко убеждены, что запуск взаимовыгодных и эффективных транспортных коридоров создаст все необходимые условия для успешной интеграции наших стран в процессе глобального экономического развития", - сказал А.Арипов в понедельник в Баку на церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

По его словам, подобные проекты крайне важны для привлечения иностранных инвестиций, обеспечения устойчивого развития и экспортного потенциала, а также расширения географии поставок производимой продукции.

"Сегодня трудно переоценить значение БТК, как для стран Центральной Азии, так и всего континента в целом, который призван стать ключевым звеном масштабного транспортного коридора Восток-Запад. Нет сомнений, что вводимая в эксплуатацию крупнейшая в регионе железнодорожная магистраль позволит создать кратчайший ж/д коридор между Китаем и Европой. В свою очередь, узбекская сторона заинтересована в активном использовании перевозок и наращивании объема перевозок своих внешнеторговых грузов по данному коридору",- отметил он.

Премьер-министр выразил уверенность, что БТК послужит дальнейшему укреплению экономических отношений и будет содействовать процветанию всего региона.

Грузия, Азербайджан и Турция 7 февраля 2007 года подписали межправительственное соглашение о создании железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс.

Проект включает строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км пройдет по территории Турции, 30 км – Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансируется Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

Ф.Исазаде

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, БТК, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]