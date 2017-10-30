БТК послужит увеличению грузоперевозок и развитию бизнес-сотрудничества между Европой и Азией - ЕС

Европейский Союз считает открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс большим шагом, связывающим транспортные системы ЕС и Центральной Азии.
«Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) является большим шагом, связывающим транспортную систему Евросоюз-Турция-Грузия-Азербайджан-Центральная Азия», - говорится в заявлении ЕС.
В Брюсселе считают, что БТК послужит созданию новых бизнес возможностей и увеличению объема грузоперевозок. «Евросоюз приветствует появление нового железнодорожного коридора, который создаст новые условия для инвестирования, совершенствования инфраструктуры и координации логистики, а также послужит созданию новых бизнес возможностей и увеличению торговли. Этот вопрос соответствует сути Восточного партнерства, а также центрально-азиатской стратегии», - подчеркивает Евросоюз.
В заявлении отмечается, что ЕС всегда поддерживает проекты, направленные на улучшение связей с соседними странами-партнерами. «Данный проект, улучшающий транспортные связи между Турцией и Болгарией, а также Азербайджана с Центральной Азией, также обеспечит скоростную и надежную сухопутную транспортную связь между Европой и Азией вдоль древнего Великого Шелкового пути», - подчеркивается в заявлении.
ЕС также выступил в поддержку проекта "Южный газовый коридор".
В Баку в понедельник состоялась церемония ввода в эксплуатацию ж/д БТК.
Грузия, Азербайджан и Турция 7 февраля 2007 года подписали межправительственное соглашение о создании железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс.
Проект включает строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км пройдет по территории Турции, 30 км – Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансируется Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.
Р.Бабаев
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