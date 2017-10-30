Мужчина с ножом напал на детский сад в Армении, взяв в заложники персонал и детей

Неизвестный мужчина взял в заложники персонал и детей в детском саду в городе Армавир в 48 км к западу от Еревана.

В пресс-службе полиции Армении "Интерфаксу" сообщили, что получено "соответствующее сообщение, на место выехала группа".

Местные СМИ сообщают, что на детсад напал мужчина с ножом, каких-либо требований он не предъявлял.