Напавший с ножом на детсад в Армении мужчина удерживает в заложниках ребенка



Захвативший в заложники в детском саду в Армении мужчина освободил сотрудников заведения и большинство детей, но продолжает удерживать одного ребенка, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Внутри здания мужчина удерживает одного ребенка", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, неизвестный мужчина напал с ножом на детсад в городе Армавир в 48 км к западу от Еревана. В пресс-службе полиции Армении "Интерфаксу" сообщили, что получено "соответствующее сообщение, на место выехала группа".

"В здание проник вооруженный ножом мужчина. Требований не предъявлено", - сказал "Интерфаксу" начальник отдела информации и по связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян.