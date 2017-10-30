Напавший с ножом на детсад в Армении мужчина удерживает в заложниках ребенка

Захвативший в заложники в детском саду в Армении мужчина освободил сотрудников заведения и большинство детей, но продолжает удерживать одного ребенка, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.
"Внутри здания мужчина удерживает одного ребенка", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, неизвестный мужчина напал с ножом на детсад в городе Армавир в 48 км к западу от Еревана. В пресс-службе полиции Армении "Интерфаксу" сообщили, что получено "соответствующее сообщение, на место выехала группа".
"В здание проник вооруженный ножом мужчина. Требований не предъявлено", - сказал "Интерфаксу" начальник отдела информации и по связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян.
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