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Регион 30.10.2017 17:50

Напавший с ножом на детсад в Армении мужчина удерживает в заложниках ребенка


Захвативший в заложники в детском саду в Армении мужчина освободил сотрудников заведения и большинство детей, но продолжает удерживать одного ребенка, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Внутри здания мужчина удерживает одного ребенка", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, неизвестный мужчина напал с ножом на детсад в городе Армавир в 48 км к западу от Еревана. В пресс-службе полиции Армении "Интерфаксу" сообщили, что получено "соответствующее сообщение, на место выехала группа".

"В здание проник вооруженный ножом мужчина. Требований не предъявлено", - сказал "Интерфаксу" начальник отдела информации и по связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, РЕБЕНОК, ЗАЛОЖНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]