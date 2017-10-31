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Дальнее зарубежье 31.10.2017 16:14

Пучдемон даст в ближайшие часы пресс-конференцию в Брюсселе

Бывший глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон даст в Брюсселе пресс-конференцию в 12:30 местного времени (15:30), сообщил сайт газеты Le Soir.

Пресс-конференция состоится в брюссельском европейском пресс-клубе поблизости от учреждений ЕС. Информацию подтвердил редакции президент клуба Марун Лабаки.

"Мы являемся местом диалога, поэтому мы согласились с этой просьбой", - заявил М.Лабаки.

При этом издание уточняет, что место для проведения интервью сначала запрашивалось в международном брюссельском пресс-клубе, который находится под управлением службы, связанной с кабинетом главы правительства Бельгии Шарля Мишеля. Однако в просьбе каталонцев было отказано.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ПУЧДЕМОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]