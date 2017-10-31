Пучдемон даст в ближайшие часы пресс-конференцию в Брюсселе

Бывший глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон даст в Брюсселе пресс-конференцию в 12:30 местного времени (15:30), сообщил сайт газеты Le Soir.

Пресс-конференция состоится в брюссельском европейском пресс-клубе поблизости от учреждений ЕС. Информацию подтвердил редакции президент клуба Марун Лабаки.

"Мы являемся местом диалога, поэтому мы согласились с этой просьбой", - заявил М.Лабаки.

При этом издание уточняет, что место для проведения интервью сначала запрашивалось в международном брюссельском пресс-клубе, который находится под управлением службы, связанной с кабинетом главы правительства Бельгии Шарля Мишеля. Однако в просьбе каталонцев было отказано.