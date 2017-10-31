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СНГ 31.10.2017 17:02

Президент Молдавии считает недопустимым изменение названия официального языка с "молдавского" на "румынский"

Президент Молдавии Игорь Додон в связи с рассмотрением в Конституционном суде Молдавии (КСМ) вопроса об изменении названия официального языка страны на румынский заявил, что для страны историческим языком является молдавский.

"И в Конституции страны, и в данных переписи населения, и в опросах общественного мнения, и в средневековых архивных документах был и до сих пор указан молдавский язык в качестве исторического языка молдавского народа", - приводит слова И.Додона его пресс-служба во вторник.

"Название "молдавский язык" используется веками на территории нашей страны, являясь основополагающим элементом идентичности и культурной матрицы молдаван. Подавляющее большинство коренного населения Республики Молдова считает, что говорит на молдавском языке. Если же кто-то, откуда и кем бы он ни был, сомневается на этот счет, мы можем организовать референдум, в ходе которого спросим граждан, какое название языка они предпочитают - румынский или молдавский", - заявил И.Додон.

Глава государства констатировал, что "некоторые политики правого фланга, равно как и часть судей Конституционного суда, ведут себя как проплачиваемые из-за границы наемники, которые преследуют цель привести Высший закон страны в соответствие с унионистским проектом для последующей ликвидации молдавской государственности".

По его словам, "действия и заявления членов Конституционного суда пройдут тщательный правовой анализ сразу же после смены власти после парламентских выборов, а их рассмотрение будет происходить в контексте злоупотреблений, допущенных против Конституции и государственных интересов суверенного молдавского государства".

В начале октября группа депутатов парламента Молдавии, избранных по спискам Либерально-демократической и Либеральной партии, инициировала поправку в ст. 13 Конституции, чтобы изменить название государственного языка с "молдавского" на "румынский". Инициативу подписали 35 из 101 депутата.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ЯЗЫК, ПРЕЗИДЕНТ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]