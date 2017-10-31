Президент Молдавии Игорь Додон в связи с рассмотрением в Конституционном суде Молдавии (КСМ) вопроса об изменении названия официального языка страны на румынский заявил, что для страны историческим языком является молдавский.
"И в Конституции страны, и в данных переписи населения, и в опросах общественного мнения, и в средневековых архивных документах был и до сих пор указан молдавский язык в качестве исторического языка молдавского народа", - приводит слова И.Додона его пресс-служба во вторник.
"Название "молдавский язык" используется веками на территории нашей страны, являясь основополагающим элементом идентичности и культурной матрицы молдаван. Подавляющее большинство коренного населения Республики Молдова считает, что говорит на молдавском языке. Если же кто-то, откуда и кем бы он ни был, сомневается на этот счет, мы можем организовать референдум, в ходе которого спросим граждан, какое название языка они предпочитают - румынский или молдавский", - заявил И.Додон.
Глава государства констатировал, что "некоторые политики правого фланга, равно как и часть судей Конституционного суда, ведут себя как проплачиваемые из-за границы наемники, которые преследуют цель привести Высший закон страны в соответствие с унионистским проектом для последующей ликвидации молдавской государственности".
По его словам, "действия и заявления членов Конституционного суда пройдут тщательный правовой анализ сразу же после смены власти после парламентских выборов, а их рассмотрение будет происходить в контексте злоупотреблений, допущенных против Конституции и государственных интересов суверенного молдавского государства".
В начале октября группа депутатов парламента Молдавии, избранных по спискам Либерально-демократической и Либеральной партии, инициировала поправку в ст. 13 Конституции, чтобы изменить название государственного языка с "молдавского" на "румынский". Инициативу подписали 35 из 101 депутата.
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