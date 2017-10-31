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Дальнее зарубежье 31.10.2017 16:28

Верховный суд Испании принял иск, в котором бывшие каталонские руководители обвиняются в мятеже

В Верховном суде Испании во вторник объявили о согласии рассмотреть поступившее от генпрокуратуры исковое заявление, в котором бывшие руководители Каталонии обвиняются, в частности, в мятеже, сообщают мадридские СМИ.

Кроме того, еще один иск, связанный с попытками отстраненных от власти каталонских официальных лиц добиться независимости от Испании, должен быть рассмотрен Национальной судебной коллегией. Этот суд пока не сообщил, принял ли он на рассмотрение исковое заявление.

Правительство Испании в конце прошлой недели отправило в отставку региональное правительство Каталонии и распустило каталонский парламент, после этого Мадрид взял на себя управление этим автономным сообществом. Эти меры последовали за объявлением каталонским парламентом независимости.

Планируется, что управление Каталонией из Мадрида продлится до декабрьских выборов в этом автономном сообществе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]