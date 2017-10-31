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СНГ 31.10.2017 16:39

Глава МВД Украины сообщил об обысках у своего сына

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подтверждает появившуюся ранее информацию о проведении Национальным антикоррупционным бюро Украины обысков у его сына Александра, сообщает "Украинская правда".

"Да, пришли к сыну с обысками", - сообщил А.Аваков изданию в среду.

Ранее об обысках "Украинской правде" сообщили анонимные источники, по словам которых обыски ведутся в рамках расследования дела о закупке Министерством внутренних дел в конце 2014 и начале 2015 года рюкзаков.

Как сообщалось, в 2015 году старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины открыла уголовное производство по факту возможных злоупотреблений при закупке рюкзаков для МВД и Национальной гвардии.

По данным СМИ, в феврале того же 2015 года МВД заключило договоры из ООО "Днипровенд" на 5 тысяч рюкзаков стоимостью 14,49 миллионов грн и предпринимателем Плигачевым на 1 тыс. рюкзаков стоимостью 2,1 млн грн. В июне 2015 года появилось журналистское расследование о том, что рюкзаки приобретены через предприятия, подконтрольные Александру Авакову.

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Тэги: УКРАИНА, МИНИСТР, СЫН, ОБЫСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]