Глава МВД Украины сообщил об обысках у своего сына

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подтверждает появившуюся ранее информацию о проведении Национальным антикоррупционным бюро Украины обысков у его сына Александра, сообщает "Украинская правда".
"Да, пришли к сыну с обысками", - сообщил А.Аваков изданию в среду.
Ранее об обысках "Украинской правде" сообщили анонимные источники, по словам которых обыски ведутся в рамках расследования дела о закупке Министерством внутренних дел в конце 2014 и начале 2015 года рюкзаков.
Как сообщалось, в 2015 году старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины открыла уголовное производство по факту возможных злоупотреблений при закупке рюкзаков для МВД и Национальной гвардии.
По данным СМИ, в феврале того же 2015 года МВД заключило договоры из ООО "Днипровенд" на 5 тысяч рюкзаков стоимостью 14,49 миллионов грн и предпринимателем Плигачевым на 1 тыс. рюкзаков стоимостью 2,1 млн грн. В июне 2015 года появилось журналистское расследование о том, что рюкзаки приобретены через предприятия, подконтрольные Александру Авакову.
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