Азербайджан продолжит покупать оружие у Турции – Алиев

Азербайджан продолжит закупки у Турции продукцию военного назначения, заявил президент Ильхам Алиев.
«Наше военно-техническое сотрудничество продолжается. Развивающийся день ото дня военно-промышленный комплекс представляет для нас интерес. Мы приобретаем, и в будущем будем приобретать у Турции военную продукцию»,- заявил И.Алиев во вторник в Баку на пресс-конференции с турецким коллегой Реджебом Тайипом Эрдоганом, сообщают азербайджанские СМИ.
Глава государства также отметил, что сотрудничество в военной сфере является одним из важных вопросов, вынесенных на повестку азербайджано-турецких взаимоотношений.
И.Алиев также коснулся военных учений, совместно проведенных Азербайджаном и Турцией в 2017 году. «В текущем году мы провели три военных учения – два в Баку, еще один в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана. Эти учения являются фактором, укрепляющим наше военное сотрудничество»,- отметил он.
Ф.Исазаде
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