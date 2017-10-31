Баку и Анкара будут развивать преференциальную торговлю и расширять сотрудничество в сфере оборонной промышленности

Азербайджан и Турция по итогам шестого заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня в Баку подписали ряд соглашений, направленных на развитие двустороннего сотрудничества, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Президенты Ильхам Алиев и Реджеб Тайип Эрдоган подписали Протокол шестого заседания Совета.
Кроме этого, стороны подписали Меморандум о намерении по преференциальной торговле, а также межправительственное соглашение "О сотрудничестве в сфере оборонной промышленности".
Также подписаны межправительственные соглашения "О сотрудничестве в сфере образования", "В сфере производства и сертификации семян кормовых растений", межведомственный Меморандум намерений по сотрудничеству в области высшего образования.
Р.Бабаев
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