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Внешняя политика 31.10.2017 16:21

Баку и Анкара будут развивать преференциальную торговлю и расширять сотрудничество в сфере оборонной промышленности

Азербайджан и Турция по итогам шестого заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня в Баку подписали ряд соглашений, направленных на развитие двустороннего сотрудничества, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Президенты Ильхам Алиев и Реджеб Тайип Эрдоган подписали Протокол шестого заседания Совета.

Кроме этого, стороны подписали Меморандум о намерении по преференциальной торговле, а также межправительственное соглашение "О сотрудничестве в сфере оборонной промышленности".

Также подписаны межправительственные соглашения "О сотрудничестве в сфере образования", "В сфере производства и сертификации семян кормовых растений", межведомственный Меморандум намерений по сотрудничеству в области высшего образования.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]