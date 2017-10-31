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СНГ 31.10.2017 16:24

Россияне потянулись в Эстонию за визами в США

Жители России стали посещать Эстонию с целью оформить здесь визу в США.

Это вызвано тем, что из-за взаимных санкций России и США в представительствах США не хватает сотрудников для выдачи виз, сообщила во вторник эстонская газета Eesti Paevaleht.

Как отметил пресс-секретарь посольства США Эд Данн (Ed Dunn), в полпредстве заметили, что "в последнее время увеличилось число ходатаев о визах в США из-за пределов Эстонии".

Пресс-секретарь сообщил, что в посольстве США в Таллине срок визового интервью составляет менее недели. В то же время он посоветовал подавать ходатайства заранее.

Граждане России, как и граждане всех других государств, могут ходатайствовать о получении визы во всех посольствах или консульствах США в мире. Но для того, чтобы они могли подать прошение в Эстонии, им нужно получить перед этим визу в Эстонию.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]