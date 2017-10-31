Верховный лидер Ирана распорядился об ограничении дальности полета баллистических ракет

Верховный лидер Ирана аятолла Ирана Али Хаменеи распорядился об ограничении дальности полета баллистических ракет до 2 тыс. километров, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на заявление командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Али Джафари.

"Сегодня дальность наших баллистических ракет, согласно указанию верховного лидера Ирана, ограничена до 2 тыс. км, несмотря на то, что мы способны ее увеличить. Американцы, их силы и их интересы расположены в радиусе 2 тыс. км от нас, и мы способны ответить на их любую возможную безрассудную атаку", - заявил он.

В то же время, командующий КСИР уточнил, что не верит в возможность войны между Ираном и США, сославшись на то, что Вашингтон "знает, что если они начнут войну между Ираном и США, они потеряют больше".

"Поэтому они не начнут войну", - сказал он.

На прошлой неделе нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий новые санкции в отношении Ирана. Речь идет о мерах в ответ на работу в Иране над программой по созданию баллистических ракет.

Иран настаивает на том, что его баллистические ракеты выполняют оборонные цели.