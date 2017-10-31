Некоторые силы обеспокоены скорым началом поставок азербайджанского газа в Европу – Эрдоган

Начало поставок азербайджанского газа в Европу беспокоит определенные силы, заявил президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган.

«В скором времени начнутся поставки азербайджанского газа в Европу. Это беспокоит некоторых», - заявил Р.Эрдоган во вторник в Баку на пресс-конференции по итогам шестого заседания Совета высшего стратегического сотрудничества Азербайджан-Турция.

Он напомнил, что в свое время также под сомнение ставилась и рентабельность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, ввод в эксплуатацию которой состоялся накануне в бакинском порту Алят.

Поставки азербайджанского газа в Европу намечены на 2020 год. С этой целью в настоящее время реализуется проект "Южный газовый коридор", который позволит создать инфраструктуру для поставок газа. Стоимость проекта составляет $41,5 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Ф.Исазаде