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ТЭК 31.10.2017 16:26

Некоторые силы обеспокоены скорым началом поставок азербайджанского газа в Европу – Эрдоган

Начало поставок азербайджанского газа в Европу беспокоит определенные силы, заявил президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган.

«В скором времени начнутся поставки азербайджанского газа в Европу. Это беспокоит некоторых», - заявил Р.Эрдоган во вторник в Баку на пресс-конференции по итогам шестого заседания Совета высшего стратегического сотрудничества Азербайджан-Турция.

Он напомнил, что в свое время также под сомнение ставилась и рентабельность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, ввод в эксплуатацию которой состоялся накануне в бакинском порту Алят.

Поставки азербайджанского газа в Европу намечены на 2020 год. С этой целью в настоящее время реализуется проект "Южный газовый коридор", который позволит создать инфраструктуру для поставок газа. Стоимость проекта составляет $41,5 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЭРДОГАН, ГАЗ, ЕВРОПА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]