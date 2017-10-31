ЕС выступил в защиту журналистов

Евросоюз будет использовать все свои внешнеполитические и финансовые инструменты для повышения качества журналистики, обеспечения доступа к общественно значимой информации и свободы выражения мнений, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
"Журналистов по-прежнему преследуют, задерживают или даже убивают не только в ситуациях вооруженного конфликта, но и в мирное время, в том числе в Европейском союзе", - сказала она во вторник, имея в виду недавний случай убийства журналистки Дафни Каруаны Гализии на Мальте.
Ф.Могерини напомнила, что ЕС играет ключевую роль в финансировании Европейского центра свободы прессы и средств массовой информации (ECPMF) и обеспечивает целенаправленную защиту через программы содействия правозащитникам.
"Мы самым решительным образом осуждаем убийства, акты насилия, запугивания и преследования журналистов и средств массовой информации. Мы ожидаем, что государственные власти будут выполнять свои международные обязательства, защищая журналистов от запугивания, угроз и насилия, независимо от их источника - будь то правительственные, судебные, религиозные, экономические или уголовные", - говорится в заявлении.
Глава европейской дипломатии подчеркнула, что любое такое преступление или угроза журналистам должны быть предметом оперативного и независимого расследования с целью судебного преследования лиц, их совершивших.
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