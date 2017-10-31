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Дальнее зарубежье 31.10.2017 17:44

ЕС выступил в защиту журналистов

Евросоюз будет использовать все свои внешнеполитические и финансовые инструменты для повышения качества журналистики, обеспечения доступа к общественно значимой информации и свободы выражения мнений, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Журналистов по-прежнему преследуют, задерживают или даже убивают не только в ситуациях вооруженного конфликта, но и в мирное время, в том числе в Европейском союзе", - сказала она во вторник, имея в виду недавний случай убийства журналистки Дафни Каруаны Гализии на Мальте.

Ф.Могерини напомнила, что ЕС играет ключевую роль в финансировании Европейского центра свободы прессы и средств массовой информации (ECPMF) и обеспечивает целенаправленную защиту через программы содействия правозащитникам.

"Мы самым решительным образом осуждаем убийства, акты насилия, запугивания и преследования журналистов и средств массовой информации. Мы ожидаем, что государственные власти будут выполнять свои международные обязательства, защищая журналистов от запугивания, угроз и насилия, независимо от их источника - будь то правительственные, судебные, религиозные, экономические или уголовные", - говорится в заявлении.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что любое такое преступление или угроза журналистам должны быть предметом оперативного и независимого расследования с целью судебного преследования лиц, их совершивших.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, ЖУРНАЛИСТЫ, СВОБОДА, ЗАЩИТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]