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Дальнее зарубежье 31.10.2017 16:33

Конституционный суд Испании аннулировал декларацию парламента Каталонии о независимости

Конституционный суд Испании поддержал аннулирование принятой парламентом Каталонии декларацию о независимости, сообщает во вторник сайт газеты "Паис".

В то же время, Верховный суд Испании принял к рассмотрению обвинения в мятеже и растратах, выдвинутые против спикера парламента Каталонии Карме Форкадель и пяти других членов парламента.

Парламент Каталонии 27 октября проголосовал за декларацию независимости региона от Испании. За декларацию проголосовали 70 депутатов, против - 10, часть членов парламента бойкотировали голосование.

После этого правительство Испании отправило в отставку региональное правительство Каталонии и распустило каталонский парламент, после этого Мадрид взял на себя управление этим автономным сообществом.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]