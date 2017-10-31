Конституционный суд Испании аннулировал декларацию парламента Каталонии о независимости

Конституционный суд Испании поддержал аннулирование принятой парламентом Каталонии декларацию о независимости, сообщает во вторник сайт газеты "Паис".

В то же время, Верховный суд Испании принял к рассмотрению обвинения в мятеже и растратах, выдвинутые против спикера парламента Каталонии Карме Форкадель и пяти других членов парламента.

Парламент Каталонии 27 октября проголосовал за декларацию независимости региона от Испании. За декларацию проголосовали 70 депутатов, против - 10, часть членов парламента бойкотировали голосование.

После этого правительство Испании отправило в отставку региональное правительство Каталонии и распустило каталонский парламент, после этого Мадрид взял на себя управление этим автономным сообществом.