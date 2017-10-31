Взрыв в дипломатическом районе Кабула привел к 13 жертвам - СМИ

В дипломатическом районе Вазир Акбар Хан в Кабуле произошел взрыв, в результате которого погибли 13 человек, передает во вторник афганский телеканал ТОЛО.
Множество людей, по его информации, получили ранения, однако данных об их числе пока не приводится.
В настоящее время район оцеплен, на месте происшествия работают стражи порядка.
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