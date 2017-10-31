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Спорт 31.10.2017 17:07

Продажа билетов на Гран-при Азербайджана– 2018 гонок F1 начнется со следующей недели

Билеты на предстоящий в 2018 году «Гран-при Азербайджана» гонок серии «Формула-1» поступят в продажу 6 ноября, сообщает Операционная компания Baku City Circuit (BCC).

«Билеты на третий по счету гоночный уик-энд «Формулы-1» в Баку поступят в продажу 6 ноября, и на протяжении двух месяцев будут предлагаться по скидочным ценам», - говорится в сообщении.

Глава департамента маркетинга и связям с общественностью BCC Нигяр Арпадараи отметила, что местные любители автоспорта смогут приобрести билеты на домашнюю гонку по очень выгодным ценам. «Нас очень радует, что у местной публики интерес к гоночному уик-энду растет из года в год, и каждый предстоящий уик-энд обещает зрителям больше драйва как на трассе, так и за ее пределами, включая интересную развлекательную программу и концерты мировых звезд», - подчеркнула она.

Н.Арпадараи выразила уверенность, что во время очередного «Гран-при Азербайджана» будет зарегистрировано рекордное число посетителей.

Гран-при Азербайджана пройдет 27-29 апреля 2018 года.

Р.Бабаев

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Тэги: ФОРМУЛА/1, БИЛЕТЫ, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]