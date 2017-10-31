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СНГ 31.10.2017 18:15

Астанинский процесс способствует повышению эффективности переговоров в Женеве - Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с руководителями делегаций, участвующих в переговорах по урегулированию сирийского конфликта в Астане, сообщила пресс-служба главы государства.

"Ваша работа в фокусе внимания всего мира. Огромное количество погибших людей и беженцев стало уроном для всего человечества. По просьбе президентов России и Турции Казахстан предоставил площадку для переговоров в Астане, седьмой раунд которых проходит в эти дни. Все отмечают эффект данного процесса", - сказал президент Казахстана.

Н.Назарбаев подчеркнул, что " Астанинский процесс способствует повышению эффективности переговоров в Женеве", отмечается в сообщении пресс-службы.

Глава государства остановился на достигнутых результатах по итогам состоявшихся встреч на переговорной площадке в Астане.

"Вы решили проблему деэскалации военных действий в нескольких регионах. Выработаны дальнейшие механизмы, улучшилась гуманитарная ситуация. Важно сохранить режим прекращения огня", - сказал президент Казахстана.

В завершение Н.Назарбаев еще раз выразил признательность всем участниками переговоров за их усилия в деле установления мира в регионе.

"Любые переговоры, диалог - это путь в будущее. Мы все хотим, чтобы этот вопрос решился мирно. Если не объединить усилия всех стран и не создать общую коалицию, то победить терроризм невозможно. Мы прилагаем все усилия для создания необходимых условий с целью продолжения переговоров", - сказал он.

В столице Казахстана в понедельник стартовала очередная, седьмая по счету международная встреча по Сирии.

Встреча нацелена на сохранение достигнутых результатов по укреплению режима прекращения боевых действий в Сирии, а также наращивание усилий в рамках дальнейшей стабилизации обстановки в стране на этапе перехода к политическому урегулированию кризиса.

Первый раунд переговоров по межсирийскому урегулированию в Астане состоялся в январе. Всего состоялось шесть раундов - в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]