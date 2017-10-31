Астанинский процесс способствует повышению эффективности переговоров в Женеве - Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с руководителями делегаций, участвующих в переговорах по урегулированию сирийского конфликта в Астане, сообщила пресс-служба главы государства.
"Ваша работа в фокусе внимания всего мира. Огромное количество погибших людей и беженцев стало уроном для всего человечества. По просьбе президентов России и Турции Казахстан предоставил площадку для переговоров в Астане, седьмой раунд которых проходит в эти дни. Все отмечают эффект данного процесса", - сказал президент Казахстана.
Н.Назарбаев подчеркнул, что " Астанинский процесс способствует повышению эффективности переговоров в Женеве", отмечается в сообщении пресс-службы.
Глава государства остановился на достигнутых результатах по итогам состоявшихся встреч на переговорной площадке в Астане.
"Вы решили проблему деэскалации военных действий в нескольких регионах. Выработаны дальнейшие механизмы, улучшилась гуманитарная ситуация. Важно сохранить режим прекращения огня", - сказал президент Казахстана.
В завершение Н.Назарбаев еще раз выразил признательность всем участниками переговоров за их усилия в деле установления мира в регионе.
"Любые переговоры, диалог - это путь в будущее. Мы все хотим, чтобы этот вопрос решился мирно. Если не объединить усилия всех стран и не создать общую коалицию, то победить терроризм невозможно. Мы прилагаем все усилия для создания необходимых условий с целью продолжения переговоров", - сказал он.
В столице Казахстана в понедельник стартовала очередная, седьмая по счету международная встреча по Сирии.
Встреча нацелена на сохранение достигнутых результатов по укреплению режима прекращения боевых действий в Сирии, а также наращивание усилий в рамках дальнейшей стабилизации обстановки в стране на этапе перехода к политическому урегулированию кризиса.
Первый раунд переговоров по межсирийскому урегулированию в Астане состоялся в январе. Всего состоялось шесть раундов - в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре.
Баку и Анкара будут развивать преференциальную торговлю и расширять сотрудничество в сфере оборонной промышленности
Азербайджан продолжит покупать оружие у Турции – Алиев
Карабахский конфликт может быть решен только в рамках территориальной целостности Азербайджана - Алиев
Союз Азербайджана и Турции позволил реализовать масштабные региональные проекты в сферах транспорта и энергетики - Алиев
Азербайджан намерен удвоить инвестиции в экономику Турции - Алиев
Продажа билетов на Гран-при Азербайджана– 2018 гонок F1 начнется со следующей недели
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек, еще 3 пострадали – МВД
Взрыв на газозаправке в Азербайджане привел гибели одного и ранению двух людей - МВД
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
В Баку состоялся литературно-музыкальный праздник, посвященный творчеству Александра Пушкина
Следи за «Брейн-ринг», заработай подарок от Nar!
Компания Bakcell в очередной раз получила сертификат «Socially Devoted»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»