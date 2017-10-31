Курс манат/ доллару на 1 ноября - 1,7003 манат/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 1 ноября установил на уровне 1,7003 манат/$1 (31 октября - 1,7002 манат/$1), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Н.Аббасова