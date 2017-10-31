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Дальнее зарубежье 31.10.2017 19:03

Власти Франции отменили режим чрезвычайного положения спустя два года после терактов в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об отмене режима чрезвычайного положения в стране, введенного после серии терактов в Париже в 2015 году, сообщает во вторник газета "Индепендент".

Режим ЧП будет отменен с 1 ноября 2017 года. С момента введения он продлевался шесть раз.

В то же время французский президент подписал закон о расширении борьбы с терроризмом, который предоставит полиции больше полномочий для противодействия экстремизму, отмечает издание. Данный закон частично заменит режим чрезвычайного положения в стране.

Согласно закону, правоохранительные органы получат возможность проводить обыски, закрывать религиозные организации, а также ограничивать перемещение подозреваемых в связях с экстремистами.

Вечером 13 ноября 2015 года в Париже и его пригороде была совершена серия терактов. Жертвами терактов стали 130 человек, более 350 получили ранения.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РЕЖИМ, ЧП, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]