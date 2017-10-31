Власти Франции отменили режим чрезвычайного положения спустя два года после терактов в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об отмене режима чрезвычайного положения в стране, введенного после серии терактов в Париже в 2015 году, сообщает во вторник газета "Индепендент".
Режим ЧП будет отменен с 1 ноября 2017 года. С момента введения он продлевался шесть раз.
В то же время французский президент подписал закон о расширении борьбы с терроризмом, который предоставит полиции больше полномочий для противодействия экстремизму, отмечает издание. Данный закон частично заменит режим чрезвычайного положения в стране.
Согласно закону, правоохранительные органы получат возможность проводить обыски, закрывать религиозные организации, а также ограничивать перемещение подозреваемых в связях с экстремистами.
Вечером 13 ноября 2015 года в Париже и его пригороде была совершена серия терактов. Жертвами терактов стали 130 человек, более 350 получили ранения.
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