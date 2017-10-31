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Дальнее зарубежье 31.10.2017 18:35

Пучдемон опроверг предположения о связях с бельгийскими политическим объединениями

Бывший глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что у него нет никаких намерений вмешиваться в бельгийскую политику.

"Нет связи с какими-либо бельгийскими политическими объединениями", - сказал К.Пучдемон во вторник на пресс-конференции в Брюсселе, объясняя свое пребывание в Бельгии в ответ на вопрос об отношениях с фламандскими националистами.

Он признал при этом, что "есть симпатия, взаимопонимание, но это возникло не сегодня, это идет издавна".

"Нет, мое присутствие здесь не имеет никакого отношения к бельгийской политике. Я хочу быть очень-очень нейтральным в этом плане", - отметил К.Пучдемон.

В своем выступлении он также подчеркивал, что прибыл в Брюссель именно как столицу Европейского союза, а не в Бельгию.

Накануне в националистической партии "Новый фламандский альянс" (N-VA) опровергли слухи о том, что К.Пучдемон приехал в Брюссель якобы по ее приглашению.

"Если Пучдемон в Брюсселе, то это точно не по приглашению N-VA", - заявил в понедельник официальный представитель партии Йоахим Похлманн.

От какой-либо связи с отлученным от власти каталонским лидером открестился и входящий в федеральное правительство от N-VA министр внутренних дел Ян Ямбон.

Приезд бывшего президента Каталонии наотрез отказались комментировать бельгийским СМИ в кабинете главы правительства Бельгии Шарля Мишеля.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ПУЧДЕМОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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