В Афинах передали олимпийский огонь организаторам зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане

В Афинах прошла торжественная церемония передачи олимпийского огня организаторам Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в городе Пхенчхан в Южной Корее, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Церемония прошла на стадионе "Панатинаикос", который построен из белого мрамора. На этом стадионе в 1896 году были проведены первые в современной истории Олимпийские Игры, отмечает агентство.

Теперь огонь будет привезен в Южную Корею, где в течение 100 дней будет проходить эстафета передачи огня, который к 9 февраля будет доставлен в Пхенчхан на церемонию открытия Олимпиады.

В эстафете примут участие 7,5 тыс. факелоносцев, олимпийский огонь пронесут по 17 городам и провинциям Южной Кореи.

Президент оргкомитета Олимпийских Игр в Пхенчхане Ли Хи Бом заявил, что это будет Олимпиада "мира и гармонии", несмотря на напряженность в отношениях Южной Кореи и КНДР.

Он также отметил, что "сооружение объектов для проведения соревнований и для других мероприятий уже завершено". "Мы готовы принять весь мир в Пхенчхане", - добавил Ли Хи-Бом.

Зимние олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля 2018 года.