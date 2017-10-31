В Баку состоялся литературно-музыкальный праздник, посвященный творчеству Александра Пушкина

30 октября с.г. в общеобразовательной школе №149 Баку, состоялся литературно-музыкальный праздник «Озаренные Пушкиным». Он был посвящен Дню Царскосельского лицея, который ежегодно празднуется в октябре.
Учащиеся школы показали гостям видеосюжет «Воспоминания о лицейских друзьях А.С.Пушкина», подготовленный участниками праздничной программы. Они читали стихи и отрывки из произведений
А.С.Пушкина. Зрители остались неравнодушными к выступлениям юных ораторов Акпера Акперова, Алирзы Абдурахманова, Фаика Ализаде, Сабины Гусейнзаде, Галибы Агаевой, Анвера Гусейнова, Алины Дзюба и Ляман Мамедовой. Их поэтические выступления дополняли красочные костюмы, изготовленные руками самих участников праздника и их мамами.
Авторы сценария праздника – педагоги Ирина Мамедова, Инна Алиева, Татьяна Кагорлицкая и Нубар Алекперова.
В празднике приняли участие директор школы Рахиля Бахшиева, представитель Российского Информационно-культурного центра Елена Шишкалова и Председатель Ассоциации русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.
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