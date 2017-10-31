Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9767 RUR   0.0293 GBR   2.244 TRY   0.4497

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.15 Brent   60.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 14° Завтра 11° 17° 2 Ноя 13° 3 Ноя 12° 16°

31.10.2017 17:39

В Баку состоялся литературно-музыкальный праздник, посвященный творчеству Александра Пушкина

30 октября с.г. в общеобразовательной школе №149 Баку, состоялся литературно-музыкальный праздник «Озаренные Пушкиным». Он был посвящен Дню Царскосельского лицея, который ежегодно празднуется в октябре.

Учащиеся школы показали гостям видеосюжет «Воспоминания о лицейских друзьях А.С.Пушкина», подготовленный участниками праздничной программы. Они читали стихи и отрывки из произведений
А.С.Пушкина. Зрители остались неравнодушными к выступлениям юных ораторов Акпера Акперова, Алирзы Абдурахманова, Фаика Ализаде, Сабины Гусейнзаде, Галибы Агаевой, Анвера Гусейнова, Алины Дзюба и Ляман Мамедовой. Их поэтические выступления дополняли красочные костюмы, изготовленные руками самих участников праздника и их мамами.

Авторы сценария праздника – педагоги Ирина Мамедова, Инна Алиева, Татьяна Кагорлицкая и Нубар Алекперова.

В празднике приняли участие директор школы Рахиля Бахшиева, представитель Российского Информационно-культурного центра Елена Шишкалова и Председатель Ассоциации русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]