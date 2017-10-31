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Финансы 31.10.2017 17:42

Brexit может стоить финсектору Лондона 75 тыс. рабочих мест - Банк Англии

Финансовый сектор Лондона может потерять порядка 75 тыс. рабочих мест после выхода Великобритании из Евросоюза в 2019 году, предупреждает Банк Англии.

Такие потери рабочих мест, по мнению британского ЦБ, являются "объективным сценарием", особенно в случае, если Великобритания покинет ЕС без торгового соглашения.

Такой прогноз сопоставим с оценками консалтинговой компании Oliver Wyman, сообщает BBC.

Согласно этому прогнозу, Brexit приведет к потере Лондоном 35 тыс. рабочих мест непосредственно в финсекторе и еще 30-40 тыс. мест в смежных отраслях, включая юридические услуги.

Оценки других аналитических компаний существенно различаются. Так брюссельская Bruegel полагает, что лондонский финсектор потеряет около 30 тыс. рабочих мест в результате Brexit, тогда как глава London Stock Exchange (LSE) Ксавье Роле ожидает потери более 200 тыс. рабочих мест.

В том случае, если Британия выйдет из ЕС без заключения торгового соглашения, банки, управляющие компании и страховщики потеряют "паспортные права" на ведение операций в Евросоюзе, позволяющие им беспрепятственно продавать свои продукты и услуги в пределах всего региона, пишет MarketWatch.

Иностранные банки, в том числе швейцарские, американские и китайские, в настоящее время используют лондонские офисы для работы по всей Европе, однако лишатся этой возможности после Brexit.

Многие финкомпании готовятся к "жесткому Brexit", планируя открытие штаб-квартир в других европейских государствах, в том числе во Франкфурте, куда будут переноситься и рабочие места.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, ФИНСЕКТОР, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]