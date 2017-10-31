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Дальнее зарубежье 31.10.2017 19:14

Полиция квалифицирует взрыв в дипломатическом районе Кабула как теракт

Полиция признала взрыв на 14-й улице в особо охраняемом дипломатическом районе Кабула Вазир Акбар Хан терактом.

Начальник пресс-центра МВД ИРА Наджиб Дониш сообщил телеканалу Tolo News с места события, что по данным полиции, в результате взрыва погибли четыре человека, в том числе одна женщина, 13 человек ранены, среди них - одна женщина.

Ранее телеканал со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана сообщал о гибели трех и ранении 13 человек. Местные СМИ сообщают, что район оцеплен силами правопорядка. Над местом происшествия барражируют иностранные военные вертолеты.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]