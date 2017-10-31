Полиция квалифицирует взрыв в дипломатическом районе Кабула как теракт

Полиция признала взрыв на 14-й улице в особо охраняемом дипломатическом районе Кабула Вазир Акбар Хан терактом.

Начальник пресс-центра МВД ИРА Наджиб Дониш сообщил телеканалу Tolo News с места события, что по данным полиции, в результате взрыва погибли четыре человека, в том числе одна женщина, 13 человек ранены, среди них - одна женщина.

Ранее телеканал со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана сообщал о гибели трех и ранении 13 человек. Местные СМИ сообщают, что район оцеплен силами правопорядка. Над местом происшествия барражируют иностранные военные вертолеты.