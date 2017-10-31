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Регион 31.10.2017 19:29

Президент Грузии заявил о поддержке со стороны Эстонии перед саммитами НАТО и "Восточного партнерства"

Эстония, в настоящее время председательствующая в ЕС, на протяжении долгого времени активно поддерживает Тбилиси в его шагах на пути европейской и евроатлантической интеграции, заявил во вторник президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

"Эстония очень серьезно поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии. Также Эстония является страной, которая очень четко фиксирует поддержку Грузии в вопросах, которые касаются территориальной целостности, политики непризнания (независимости Абхазии и Южной Осетии - ИФ) и возвращения беженцев в свои дома", - заявил Г.Маргвелашвили во вторник на совместной с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд пресс-конференции.

По его словам, на встрече с эстонским коллегой обсуждались конкретные форматы сотрудничества в сфере экономики, обороны и кибербезопасности, а также вопросы, связанные с подготовкой к предстоящим саммитам НАТО и "Восточного партнерства".

Ранее во вторник администрация президента Грузии сообщила, что на встрече президенты двух стран договорились о конкретных координированных шагах в вопросах подготовки к саммитам НАТО и "Восточного партнерства".

"На встрече стороны рассмотрели процесс евроатлантической интеграции Грузии. Было отмечено, что в этом контексте саммит НАТО 2018 года будет хорошей возможностью для демонстрации политического прогресса Грузии в процессе интеграции в альянс", - отметили в администрации.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЭСТОНИЯ, ПОДДЕРЖКА, ИНТЕГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]