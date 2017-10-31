Эстония, в настоящее время председательствующая в ЕС, на протяжении долгого времени активно поддерживает Тбилиси в его шагах на пути европейской и евроатлантической интеграции, заявил во вторник президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
"Эстония очень серьезно поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии. Также Эстония является страной, которая очень четко фиксирует поддержку Грузии в вопросах, которые касаются территориальной целостности, политики непризнания (независимости Абхазии и Южной Осетии - ИФ) и возвращения беженцев в свои дома", - заявил Г.Маргвелашвили во вторник на совместной с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд пресс-конференции.
По его словам, на встрече с эстонским коллегой обсуждались конкретные форматы сотрудничества в сфере экономики, обороны и кибербезопасности, а также вопросы, связанные с подготовкой к предстоящим саммитам НАТО и "Восточного партнерства".
Ранее во вторник администрация президента Грузии сообщила, что на встрече президенты двух стран договорились о конкретных координированных шагах в вопросах подготовки к саммитам НАТО и "Восточного партнерства".
"На встрече стороны рассмотрели процесс евроатлантической интеграции Грузии. Было отмечено, что в этом контексте саммит НАТО 2018 года будет хорошей возможностью для демонстрации политического прогресса Грузии в процессе интеграции в альянс", - отметили в администрации.
Баку и Анкара будут развивать преференциальную торговлю и расширять сотрудничество в сфере оборонной промышленности
Азербайджан продолжит покупать оружие у Турции – Алиев
Карабахский конфликт может быть решен только в рамках территориальной целостности Азербайджана - Алиев
Россельхознадзор назвал 3 турецких предприятия, получивших разрешение на ввоз томатов в РФ
Добыча нефти в России в октябре была на уровне 10,93 млн б/с - источник
Турция и Азербайджан могут в кратчайшие сроки довести взаимный товарооборот до $5 млрд - Эрдоган
Продажа билетов на Гран-при Азербайджана– 2018 гонок F1 начнется со следующей недели
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек, еще 3 пострадали – МВД
Взрыв на газозаправке в Азербайджане привел гибели одного и ранению двух людей - МВД
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
В Баку состоялся литературно-музыкальный праздник, посвященный творчеству Александра Пушкина
Следи за «Брейн-ринг», заработай подарок от Nar!
Компания Bakcell в очередной раз получила сертификат «Socially Devoted»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»