Ответственность за теракт в дипломатическом районе Кабула взяла на себя группировка ИГ

Ответственность за теракт, совершенный на 14-й улице в особо охраняемом дипломатическом районе Кабула Вазир Акбар Хан взяла на себя террористическая группировка "Исламское Государство", сообщает персидская служба радиостанции "Голос Америки".

Радиостанция со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Афганистана Мухаммада Исмаила Кавоси сообщила, что в результате взрыва погибли пять и ранены 23 человека.

Министерство обороны Афганистана заявило, что целью террориста было управление международных отношений военного ведомства.

Ранее начальник пресс-центра МВД ИРА Наджиб Дониш сообщил телеканалу Tolo News с места события, что в результате взрыва погибли четыре человека, в том числе одна женщина, 13 человек ранены, среди них - одна женщина.

Полиция признала произошедшее терактом. Местные СМИ сообщают, что район оцеплен силами правопорядка. Над местом происшествия барражируют иностранные военные вертолеты.