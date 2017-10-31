Азербайджан занял 57-ое место в отчете Doing Business 2018

Азербайджан занял 57-ое место среди 190 стран в рейтинге "Doing-Business – 2018: «Реформы для создания рабочих мест», подготовленным Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией.

Согласно отчету, опубликованному на сайте Doing Business, Азербайджан за период с июня 2016 года по июнь 2017 года провел четыре успешные реформы. Эти реформы касались доступа к кредитам, защиты прав миноритарных акционеров, исполнения контрактов, регулирования банкротства.

В частности, проведенные реформы позволили создать Кредитное бюро, улучшить корпоративные требования для защиты миноритарных акционеров, применять электронную оплату пошлин в судебной системе, облегчить процедуры, связанные с банкротством.

В целом, за последние 15 лет Азербайджан провел 33 реформы, из которых 7 связаны с началом бизнеса, 6 – получением кредитов, 5 – оплатой кредитов.

В настоящее время сроки, связанные с началом бизнеса занимают 4,5 дня, тогда как в 2003 году этот показатель составлял 105 дней.

По ряду индикаторов Азербайджан улучшил свое место в глобальном рейтинге.

В частности, по индикатору "защита миноритарных акционеров" Азербайджан в рейтинге занимает 10-ое место, "регистрация прав собственности" - 21-ое место, "подключение к системе энергоснабжения" – 102-ое, "оплата налогов" – 35-ое место, "исполнения контрактов" – 38-ое, "разрешение проблем неплатежеспособности" – 47-ое.

По индикатору "международная торговля" Азербайджан сохранил 83-е место.

По остальным индикаторам Азербайджан несколько ухудшил свои позиции в рейтинге. В частности, по индикатору "начала бизнеса", Азербайджан занял 18-ое место, "получение разрешений на строительство" – 161-ое, "получение кредитов" – 122-ое.

Среди постсоветских стран Азербайджан в рейтинге опережают Грузия (9-ое место), Эстония (12-ое), Литва (16-ое), Латвия (19-ое), Россия (35-ое), Белоруссия (38-ое), Армения (47-ое).

Остальные страны постсоветского пространства в рейтинге разместились на более низких позициях, чем Азербайджан.

Как сообщалось ранее, согласно отчету Doing Business-2017 Азербайджан имел следующие показатели по отдельным индикаторам: "регистрация собственности" - 22-ое место, "начала бизнеса" - 5-ое место, "исполнения контрактов" – 44-ое, "уплаты налогов" – 40-е, "защиты прав мелких акционеров" – 32-ое, "получения разрешений на строительство" – 150-е, "подключение к системе энергоснабжения" – 105-ое, "международная торвогля" – 83-ое, "разрешения проблем неплатежеспособности" – 86-ое, "получения кредитов" – 118-ое.

А.Азизов