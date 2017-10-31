Освоение месторождений на Каспии, проекты по производству и транспортировке энергоресурсов обсудят лидеры РФ, Азербайджана и Ирана

Совместное освоение месторождений нефти и газа на Каспии, общие проекты по производству и транспортировке энергоресурсов могут быть среди тем встречи президентов России, Азербайджана и Ирана, которая пройдет 1 ноября в Тегеране.
"В энергетической сфере РФ, Иран и Азербайджан прочно занимают ведущие позиции в мире по добыче углеводородов (...) Поэтому интересам трех стран отвечала бы совместная разведка и разработка месторождений нефти и газа на Каспии, реализация общих проектов в области производства и транспортировки энергоресурсов", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля в связи с предстоящим визитом Владимира Путина в Иран.
Как подчеркивается в сообщении, "Россия, Азербайджан и Иран стремятся к проведению согласованной политики на мировых рынках углеводородов, активное взаимодействие поддерживается в рамках Форума стран-экспортеров газа (Россия и Иран - члены, Азербайджан - наблюдатель)".
В пресс-службе добавили, что "рассматривается возможность создания энергомоста Россия-Азербайджан-Иран, предусматривающего объединение электроэнергетических систем трех государств".
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