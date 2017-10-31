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Регион 31.10.2017 18:28

Освоение месторождений на Каспии, проекты по производству и транспортировке энергоресурсов обсудят лидеры РФ, Азербайджана и Ирана

Совместное освоение месторождений нефти и газа на Каспии, общие проекты по производству и транспортировке энергоресурсов могут быть среди тем встречи президентов России, Азербайджана и Ирана, которая пройдет 1 ноября в Тегеране.

"В энергетической сфере РФ, Иран и Азербайджан прочно занимают ведущие позиции в мире по добыче углеводородов (...) Поэтому интересам трех стран отвечала бы совместная разведка и разработка месторождений нефти и газа на Каспии, реализация общих проектов в области производства и транспортировки энергоресурсов", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля в связи с предстоящим визитом Владимира Путина в Иран.

Как подчеркивается в сообщении, "Россия, Азербайджан и Иран стремятся к проведению согласованной политики на мировых рынках углеводородов, активное взаимодействие поддерживается в рамках Форума стран-экспортеров газа (Россия и Иран - члены, Азербайджан - наблюдатель)".

В пресс-службе добавили, что "рассматривается возможность создания энергомоста Россия-Азербайджан-Иран, предусматривающего объединение электроэнергетических систем трех государств".

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Тэги: ПУТИН, АЛИЕВ, РУХАНИ, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]