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Дальнее зарубежье 31.10.2017 18:44

ФБР обещает в ближайшие недели рассекретить документы по убийству Джона Кеннеди

Руководство ФБР решило в ближайшее время выложить в публичный доступ все ранее не публиковавшиеся документы, имеющие отношение к убийству в 1963 году президента США Джона Кеннеди, говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте бюро.

"В настоящий момент ограничения на публикацию (документов - ИФ) связаны с личностями, которые предоставляли информацию по ходу расследования (убийства Дж.Кеннеди - ИФ), и чьи жизни подвергнутся риску, если их раскроют", - отмечается в документе.

"(ФБР) предпринимает все усилия, чтобы снять оставшиеся ограничения в то время, как оно пытается соблюсти баланс между вопросами безопасности и целью добиться максимальной транспарентности", - говорится в пресс-релизе.

В бюро отметили, что публикация документов состоится в ближайшие недели.

Ранее в октябре президент США Дональд Трамп сообщил о намерении снять гриф секретности с ряда документов, касающихся убийства Дж.Кеннеди.

26 октября истек установленный Конгрессом США крайний срок публикации до сих пор засекреченных документов по убийству Дж.Кеннеди, в том числе из ФБР и ЦРУ.

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Тэги: ПУБЛИКАЦИЯ, КЕННЕДИ, ДОКУМЕНТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]