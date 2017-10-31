ФБР обещает в ближайшие недели рассекретить документы по убийству Джона Кеннеди

Руководство ФБР решило в ближайшее время выложить в публичный доступ все ранее не публиковавшиеся документы, имеющие отношение к убийству в 1963 году президента США Джона Кеннеди, говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте бюро.
"В настоящий момент ограничения на публикацию (документов - ИФ) связаны с личностями, которые предоставляли информацию по ходу расследования (убийства Дж.Кеннеди - ИФ), и чьи жизни подвергнутся риску, если их раскроют", - отмечается в документе.
"(ФБР) предпринимает все усилия, чтобы снять оставшиеся ограничения в то время, как оно пытается соблюсти баланс между вопросами безопасности и целью добиться максимальной транспарентности", - говорится в пресс-релизе.
В бюро отметили, что публикация документов состоится в ближайшие недели.
Ранее в октябре президент США Дональд Трамп сообщил о намерении снять гриф секретности с ряда документов, касающихся убийства Дж.Кеннеди.
26 октября истек установленный Конгрессом США крайний срок публикации до сих пор засекреченных документов по убийству Дж.Кеннеди, в том числе из ФБР и ЦРУ.
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