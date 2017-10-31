Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9767 RUR   0.0293 GBR   2.244 TRY   0.4497

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.15 Brent   60.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 14° Завтра 11° 17° 2 Ноя 13° 3 Ноя 12° 16°

Бизнес и законодательство 31.10.2017 19:21

Азербайджан намерен удвоить инвестиции в экономику Турции - Алиев

Азербайджан намерен увеличить объем инвестиций в экономику Турции до $20 млрд, заявил президент Ильхам Алиев.

"Азербайджан до сих пор вложил в экономику Турции $10 млрд, турецкие инвестиции в экономику Азербайджана составили $1 млрд. Мы намерены наращивать инвестиции в Турцию и довести их объем до $20 млрд", - заявил И.Алиев во вторник в Баку на совместном заявлении для прессы с турецким президентом Реджебом Тайипом Эрдоганом.

По его словам, Азербайджан и Турция во вторник подписали соглашение о преференциальной торговле. "Это очень важный документ. Уверен, что вступление в силу этого соглашения приведет к существенному росту нашего взаимного товарооборота", - отметил он.

И.Алиев добавил, что турецкие компании активно участвуют в подрядных работах, финансируемых из госбюджета Азербайджана. "Турецкие компании выполнили подрядных работ за счет средств госбюджета Азербайджана на $11 млрд. Их работа очень качественная", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил высокий уровень политических отношений Азербайджана и Турции и подчеркнул заинтересованность официального банка в их дальнейшем развитии.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, АЛИЕВ, ИНВЕСТИЦИИ


Похожие новости


Президент Алиев прибыл в Турцию для участия в саммите D-8 Президент Алиев принял министра национальной обороны Турции Президент Алиев принял главу МИД Турции Азербайджано-турецкое сотрудничество скроило новую энергетическую карту мира – Алиев Алиев осуждает решение ПАСЕ о возвращении Турции под мониторинг Конституционный референдум станет началом более стабильного периода в Турции – президент Азербайджана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]