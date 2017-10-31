Азербайджан намерен удвоить инвестиции в экономику Турции - Алиев

Азербайджан намерен увеличить объем инвестиций в экономику Турции до $20 млрд, заявил президент Ильхам Алиев.
"Азербайджан до сих пор вложил в экономику Турции $10 млрд, турецкие инвестиции в экономику Азербайджана составили $1 млрд. Мы намерены наращивать инвестиции в Турцию и довести их объем до $20 млрд", - заявил И.Алиев во вторник в Баку на совместном заявлении для прессы с турецким президентом Реджебом Тайипом Эрдоганом.
По его словам, Азербайджан и Турция во вторник подписали соглашение о преференциальной торговле. "Это очень важный документ. Уверен, что вступление в силу этого соглашения приведет к существенному росту нашего взаимного товарооборота", - отметил он.
И.Алиев добавил, что турецкие компании активно участвуют в подрядных работах, финансируемых из госбюджета Азербайджана. "Турецкие компании выполнили подрядных работ за счет средств госбюджета Азербайджана на $11 млрд. Их работа очень качественная", - подчеркнул президент.
Глава государства отметил высокий уровень политических отношений Азербайджана и Турции и подчеркнул заинтересованность официального банка в их дальнейшем развитии.
А.Азизов
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