Трамп соболезнует семьям погибших в теракте в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта в Нью-Йорке.

"Мои мысли, соболезнования и молитвы обращены к жертвам нью-йоркского теракта и их семьям. Бог и ваша страна с вами!", - написал Д.Трамп у себя в микроблоге в "Твиттере".

По последним данным, в результате наезда грузовика в нижней части Манхэттена погибли восемь человек, 11 пострадали. Полиция и мэр города охарактеризовали инцидент как теракт.