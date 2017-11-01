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Дальнее зарубежье 01.11.2017 09:26

Трамп соболезнует семьям погибших в теракте в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта в Нью-Йорке.

"Мои мысли, соболезнования и молитвы обращены к жертвам нью-йоркского теракта и их семьям. Бог и ваша страна с вами!", - написал Д.Трамп у себя в микроблоге в "Твиттере".

По последним данным, в результате наезда грузовика в нижней части Манхэттена погибли восемь человек, 11 пострадали. Полиция и мэр города охарактеризовали инцидент как теракт.

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Тэги: США, ТРАМП, ТЕРАКТ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]