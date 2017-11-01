Трамп соболезнует семьям погибших в теракте в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта в Нью-Йорке.
"Мои мысли, соболезнования и молитвы обращены к жертвам нью-йоркского теракта и их семьям. Бог и ваша страна с вами!", - написал Д.Трамп у себя в микроблоге в "Твиттере".
По последним данным, в результате наезда грузовика в нижней части Манхэттена погибли восемь человек, 11 пострадали. Полиция и мэр города охарактеризовали инцидент как теракт.
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