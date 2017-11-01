Серия землетрясений зафиксирована на востоке Индонезии

В акватории моря Банда в восточной части Индонезии зафиксировано два землетрясения магнитудой 5,7 и одно - 6,2, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 14:50 мск во вторник землетрясения имел координаты -3.65 градуса южной широты и 127.85 градуса восточной долготы и находился в 35 км западнее города Амбон на одноименном острове.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Кроме того, в этом же районе в 14:31 мск и 15:37 мск зафиксированы землетрясения магнитудой 5,7.