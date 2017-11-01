Южная Корея не будет производить или стремиться к обладанию ядерным оружием - президент страны

Южная Корея никогда не будет разрабатывать или же стремиться к получению в свое распоряжение ядерного оружия, заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.
"Стремление Северной Кореи к тому, чтобы стать ядерной державой, неприемлемо и нетерпимо. Мы тоже не будем производить или обладать ядерным оружием", - подчеркнул президент, выступая в парламенте, в ответ на предложения оппозиции о размещении на территории Южной Кореи американского тактического ядерного оружия в связи с провокационными действиями КНДР.
Мун Чжэ Ин отметил: "То, к чему мы стремимся - это мир на Корейском полуострове. Поэтому на полуострове никогда и ни при каких обстоятельствах не должно быть вооруженного конфликта. Без предварительного согласия Республики Корея на Корейском полуострове не может быть каких-либо военных действий".
"Мы сами должны решать судьбу нашей нации. Мы не будем повторять несчастных периодов нашей истории, когда наша судьба решалась вопреки нашему желанию, таких страниц, как колониальный режим (Японии в Корее - ИФ) или разделение (на две Кореи - ИФ)", - подчеркнул глава государства.
Вместе с тем, он признал, что Южной Корее "следует сохранять подавляющую мощь".
"Мы будем тесно сотрудничать с мировым сообществом, опираясь на прочный корейско-американский союз", - сказал президент.
При этом он отметил важность максимального давления и соблюдения санкционного режима в отношении Пхеньяна, что, по его мнению, должно привести КНДР за стол переговоров.
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