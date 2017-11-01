НФПП сократил в январе-сентябре льготное кредитование предпринимателей в Азербайджане на 20% - отчет фонда

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством кредитных организаций выдал в январе-сентябре 2017 года предпринимателям в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму 96 млн 496,4 тыс. манатов, отмечается в опубликованном отчете о деятельности фонда в сфере кредитования.
Как сообщалось ранее, в январе-сентябре 2016 года объем кредитования предпринимателей из средств фонда составил 120 млн 585,1 тыс. манатов. Таким образом, в январе-сентябре 2017 года объем кредитования по линии НФПП сократился на 20%.
За 9 месяцев текущего года за счет средств фонда профинансировано 1,27 тыс. проектов (спад на 30% - ИФ-Аз).
Кредитование этих проектов позволит создать 3,881 тыс. новых рабочих мест (спад на 31,8% - ИФ-Аз).
В отчетном периоде в сфере производства и переработки промышленной продукции профинансировано 36 проекта на сумму 30 млн 846,5 тыс. манатов, в сфере производства продукции АПК – 58 млн 640,4 тыс. манатов (1,221 тыс. проектов), переработки продукции АПК – 2 млн 519,5 тыс. манатов (5 проектов), развития туризма – 3 млн 345 тыс. манатов (5 проектов), развития сферы услуг – 1 млн 145 тыс. манатов (3 проекта).
По данным НФПП, в январе-сентябре выдано 25 особо крупных кредита на общую сумму 78 млн 507,5 тыс. манатов, 1,228 тыс. малых кредитов на 13 млн 394,9 тыс. манатов, 17 средних кредита на 4 млн 594 тыс. манатов.
НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году фонд планирует выделить льготных кредитов на сумму как минимум 150 млн манатов.
А.Азизов
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