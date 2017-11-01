Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9776 RUR   0.0292 GBR   2.2561 TRY   0.4483

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.15 Brent   60.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 17° Завтра 10° 13° 3 Ноя 12° 16° 4 Ноя 11° 18°

Финансы 01.11.2017 09:36

НФПП сократил в январе-сентябре льготное кредитование предпринимателей в Азербайджане на 20% - отчет фонда

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством кредитных организаций выдал в январе-сентябре 2017 года предпринимателям в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму 96 млн 496,4 тыс. манатов, отмечается в опубликованном отчете о деятельности фонда в сфере кредитования.

Как сообщалось ранее, в январе-сентябре 2016 года объем кредитования предпринимателей из средств фонда составил 120 млн 585,1 тыс. манатов. Таким образом, в январе-сентябре 2017 года объем кредитования по линии НФПП сократился на 20%.

За 9 месяцев текущего года за счет средств фонда профинансировано 1,27 тыс. проектов (спад на 30% - ИФ-Аз).

Кредитование этих проектов позволит создать 3,881 тыс. новых рабочих мест (спад на 31,8% - ИФ-Аз).

В отчетном периоде в сфере производства и переработки промышленной продукции профинансировано 36 проекта на сумму 30 млн 846,5 тыс. манатов, в сфере производства продукции АПК – 58 млн 640,4 тыс. манатов (1,221 тыс. проектов), переработки продукции АПК – 2 млн 519,5 тыс. манатов (5 проектов), развития туризма – 3 млн 345 тыс. манатов (5 проектов), развития сферы услуг – 1 млн 145 тыс. манатов (3 проекта).

По данным НФПП, в январе-сентябре выдано 25 особо крупных кредита на общую сумму 78 млн 507,5 тыс. манатов, 1,228 тыс. малых кредитов на 13 млн 394,9 тыс. манатов, 17 средних кредита на 4 млн 594 тыс. манатов.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году фонд планирует выделить льготных кредитов на сумму как минимум 150 млн манатов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НФПП, КРЕДИТОВАНИЕ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


НФПП сократил в I полугодии льготное кредитование предпринимателей в Азербайджане на 14% - отчет фонда НФПП сократил в 2016г льготное кредитование предпринимателей в Азербайджане на 24% - отчет фонда НФПП в 2017г будет кредитовать проекты в сфере АПК, переработки и создания инфраструктуры для производства сельхозпродукции Предприниматели в Азербайджане в 2016г получили кредиты по линии НФПП на сумму 134 млн манатов Предприниматели Лянкаранского экономического района до сих пор получили кредиты по линии НФПП на сумму 224 млн манатов Предприниматели в Азербайджане в 2016г получили кредиты по линии НФПП на сумму 124 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: ba[email protected]