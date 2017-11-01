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ТЭК 01.11.2017 09:39

Цены на нефть продолжают повышаться, Brent - выше $61,1 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься в ходе азиатских торгов в среду после подъема днем ранее на фоне данных о более значительном, чем прогнозировалось сокращении коммерческих запасов топлива в США, сообщает Dow Jones.

Позитивной влияние на рынок оказывают также сигналы со стороны Саудовской Аравии и России, двух крупнейших участников соглашения об ограничении добычи нефти, о поддержке продления действия соглашения, которое истекает в марте следующего года.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:01 подорожали на $0,2 (0,33%) - до $61,14 за баррель. На торгах во вторник их цена увеличилась на $0,35 (0,58%) и составляла $60,94 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь утром в среду выросли на $0,25 (0,46%) - до $54,63 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена повысилась на $0,23 (0,42%) и достигла $54,38 за баррель.

По итогам октября Brent подорожала примерно на 8%, WTI - на 4,7%.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что объем запасов нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 5,1 млн баррелей, бензина - на 7,7 млн баррелей и дистиллятов - на 3,1 млн баррелей.

Официальные данные министерство энергетики США опубликует в среду в 18:30.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют уменьшение резервов нефти на 1,4 млн баррелей, а также сокращения запасов бензина на 1,7 млн баррелей и дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]