Глава МИД Черногории прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович прибыл в среду с двухдневным официальным визитом в Азербайджан, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«С.Дарманович проведет 1-2 ноября в Азербайджане ряд официальных встреч, в том числе с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде