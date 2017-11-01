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Внешняя политика 01.11.2017 09:45

Глава МИД Черногории прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович прибыл в среду с двухдневным официальным визитом в Азербайджан, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«С.Дарманович проведет 1-2 ноября в Азербайджане ряд официальных встреч, в том числе с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЧЕРНОГОРИЯ, МИД-ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]