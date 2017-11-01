МИД Узбекистана проверяет информацию о причастности уроженца этой страны к теракту в США

Министерство иностранных дел Узбекистана проверяет информацию о задержанном по подозрению в совершении теракта в Нью-Йорке, который, по данным СМИ, является уроженцем республики, сообщает в среду внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

"Сотрудники генерального консульства Узбекистана в Нью-Йорке сейчас по официальным каналам проверяют информацию СМИ о том, что задержанный по подозрению в теракте в Нью-Йорке являлся уроженцем Узбекистана. К настоящему моменту точной информации ещё нет", - сказал представитель МИД.

Как сообщалось, во вторник в нью-йоркском районе Манхэттен террорист направил свой грузовик на велосипедную дорожку и затем врезался в школьный автобус. В результате теракта погибло восемь человек, еще 15 пострадали. Подозреваемый был ранен полицейскими, задержан и находится в больнице.