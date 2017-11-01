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СНГ 01.11.2017 10:21

МИД Узбекистана проверяет информацию о причастности уроженца этой страны к теракту в США

Министерство иностранных дел Узбекистана проверяет информацию о задержанном по подозрению в совершении теракта в Нью-Йорке, который, по данным СМИ, является уроженцем республики, сообщает в среду внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

"Сотрудники генерального консульства Узбекистана в Нью-Йорке сейчас по официальным каналам проверяют информацию СМИ о том, что задержанный по подозрению в теракте в Нью-Йорке являлся уроженцем Узбекистана. К настоящему моменту точной информации ещё нет", - сказал представитель МИД.

Как сообщалось, во вторник в нью-йоркском районе Манхэттен террорист направил свой грузовик на велосипедную дорожку и затем врезался в школьный автобус. В результате теракта погибло восемь человек, еще 15 пострадали. Подозреваемый был ранен полицейскими, задержан и находится в больнице.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, США, ТЕРАКТ, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]