Азербайджан в январе-августе увеличил экспорт продукции АПК на 47% - глава Минсельхоза

Азербайджан в январе-августе 2017 года экспортировал продукции АПК на сумму $374,8 млн, что на 47,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечает министр сельского хозяйства Гейдар Асадов.
"Последние годы наблюдается рост экспорта сельскохозяйственной продукции. Такая же ситуация сохранилась в текущем году. В январе-августе 2017 года объем экспорта продукции АПК составил $374,8 млн, что на 47,4% больше показателя 8 месяцев прошлого года", - отметил Г.Асадов в своей статье в газете "Respublika".
Он подчеркнул, что за отчетный период экспорт фруктов и овощей составил $306,5 млн (рост на 41,5%). В том числе экспорт овощей вырос на 69,7%, фруктов – на 15,8%.
Азербайджан в 2016 году экспортировал продукции АПК на сумму $426 млн 111,7 тыс., что на 20,7% больше показателя за 2015 год.
А.Азизов
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