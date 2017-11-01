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ТЭК 01.11.2017 10:07

Объем прибыльной нефти Азербайджана, добытой с АЧГ, на 1 октября составил 246 млн тонн - SOCAR

Суммарный объем прибыльной нефти Азербайджана, добытой до сих пор с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), на 1 октября 2017 года составил 246 млн тонн, заявил советник первого вице-президента компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Алекпер Аббасов.

"По состоянию на 1 октября 2017 года с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли было добыто 428 млн тонн нефти и 138 млрд кубометров попутного газа. Из указанного объема 246 млн тонн пришлось на долю прибыльной нефти Азербайджана", - отметил А.Аббасов, выступая в среду на Каспийской технической выставке и конференции Общества нефтегазовых инженеров в Баку.

По его словам, до сих пор на мировые рынки экспортировано 459 млн тонн азербайджанской нефти, в том числе 342 млн тонн по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Н.Аббасова

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Тэги: АЧГ, НЕФТЬ, ПРИБЫЛЬНАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]