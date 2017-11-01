Объем прибыльной нефти Азербайджана, добытой с АЧГ, на 1 октября составил 246 млн тонн - SOCAR

Суммарный объем прибыльной нефти Азербайджана, добытой до сих пор с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), на 1 октября 2017 года составил 246 млн тонн, заявил советник первого вице-президента компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Алекпер Аббасов.

"По состоянию на 1 октября 2017 года с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли было добыто 428 млн тонн нефти и 138 млрд кубометров попутного газа. Из указанного объема 246 млн тонн пришлось на долю прибыльной нефти Азербайджана", - отметил А.Аббасов, выступая в среду на Каспийской технической выставке и конференции Общества нефтегазовых инженеров в Баку.

По его словам, до сих пор на мировые рынки экспортировано 459 млн тонн азербайджанской нефти, в том числе 342 млн тонн по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Н.Аббасова