В Азербайджане за период независимости добыто 700 млн тонн нефти - SOCAR

Суммарный объем добычи нефти в Азербайджане с момента обретения независимости в 1992 году составил 700 млн тонн, заявил советник первого вице-президента компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Алекпер Аббасов.
"Скоро мы станем свидетелями добычи в Азербайджане 2-хмиллиардной тонны нефти. Из этого объема 700 млн тонн было добыто в период независимости страны в 1992-2017гг", - отметил А.Аббасов, выступая на Каспийской технической выставке и конференции Общества нефтегазовых инженеров в среду в Баку.
По его словам, из указанного объема 460 млн тонн пришлось на долю нефти, добытой с блока Азери-Чираг-Гюнешли и конденсата с месторождения Шах-Дениз, еще 240 млн тонн -на долю нефти, добытой компанией SOCAR.
Н.Аббасова
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