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ТЭК 01.11.2017 10:26

В Азербайджане за период независимости добыто 700 млн тонн нефти - SOCAR

Суммарный объем добычи нефти в Азербайджане с момента обретения независимости в 1992 году составил 700 млн тонн, заявил советник первого вице-президента компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Алекпер Аббасов.

"Скоро мы станем свидетелями добычи в Азербайджане 2-хмиллиардной тонны нефти. Из этого объема 700 млн тонн было добыто в период независимости страны в 1992-2017гг", - отметил А.Аббасов, выступая на Каспийской технической выставке и конференции Общества нефтегазовых инженеров в среду в Баку.

По его словам, из указанного объема 460 млн тонн пришлось на долю нефти, добытой с блока Азери-Чираг-Гюнешли и конденсата с месторождения Шах-Дениз, еще 240 млн тонн -на долю нефти, добытой компанией SOCAR.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЬ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, ДОБЫЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]