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Дальнее зарубежье 01.11.2017 10:33

Абэ переизбран премьер-министром Японии

Депутаты Палаты представителей (нижней палаты) парламента Японии переизбрали Синдзо Абэ на пост премьер-министра Японии, сообщает агентство ЭФЭ.

За назначение С.Абэ проголосовали 312 членов Палаты представителей из 465. Позже в среду С.Абэ сформирует новый кабинет.

28 сентября премьер-министр С.Абэ объявил о роспуске нижней палаты парламента. После этой процедуры кабинет министров объявил дату досрочных выборов - 22 октября.

Правящая коалиция в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии и партии Комэйто добилась победы на выборах в нижнюю палату парламента, получив 313 мест.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПЕРЕИЗБРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]