Абэ переизбран премьер-министром Японии

Депутаты Палаты представителей (нижней палаты) парламента Японии переизбрали Синдзо Абэ на пост премьер-министра Японии, сообщает агентство ЭФЭ.
За назначение С.Абэ проголосовали 312 членов Палаты представителей из 465. Позже в среду С.Абэ сформирует новый кабинет.
28 сентября премьер-министр С.Абэ объявил о роспуске нижней палаты парламента. После этой процедуры кабинет министров объявил дату досрочных выборов - 22 октября.
Правящая коалиция в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии и партии Комэйто добилась победы на выборах в нижнюю палату парламента, получив 313 мест.
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