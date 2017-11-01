Азербайджан в 2007-2017гг экспортировал в Турцию 48,5 млрд кубометров газа, добытого с Шах-Дениз - SOCAR

Баку. 1 ноября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Суммарный объем добычи газа с месторождения Шах-Дениз в 2006-2017гг составил 86 млрд кубометров, сообщил советник первого вице-президента компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Алекпер Аббасов.
"До сих пор (по состоянию на 1 октября 2017г - ИФ) с месторождения Шах-Дениз добыто 86 млрд кубометров газа и 21,5 млн тонн конденсата", - отметил А.Аббасов, выступая на Каспийской технической выставке и конференции Общества нефтегазовых инженеров в среду в Баку.
Он подчеркнул, что с начала экспорта газа с месторождения с Шах-Дениз в 2007 году до сих пор в Грузию поставлено 6,5 млрд кубометров газа, в Турцию - 48,5 млрд кубометров.
Контракт на разработку месторождения «Шах-Дениз» был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), ГНКАР (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%) и TPAO (19%). Добыча газа на месторождении началась в декабре 2006 года.
Н.Аббасова
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