Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9776 RUR   0.0292 GBR   2.2561 TRY   0.4483

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.15 Brent   60.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 17° Завтра 10° 13° 3 Ноя 12° 16° 4 Ноя 11° 18°

ТЭК 01.11.2017 10:41

Азербайджан в 2007-2017гг экспортировал в Турцию 48,5 млрд кубометров газа, добытого с Шах-Дениз - SOCAR

Баку. 1 ноября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Суммарный объем добычи газа с месторождения Шах-Дениз в 2006-2017гг составил 86 млрд кубометров, сообщил советник первого вице-президента компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Алекпер Аббасов.

"До сих пор (по состоянию на 1 октября 2017г - ИФ) с месторождения Шах-Дениз добыто 86 млрд кубометров газа и 21,5 млн тонн конденсата", - отметил А.Аббасов, выступая на Каспийской технической выставке и конференции Общества нефтегазовых инженеров в среду в Баку.

Он подчеркнул, что с начала экспорта газа с месторождения с Шах-Дениз в 2007 году до сих пор в Грузию поставлено 6,5 млрд кубометров газа, в Турцию - 48,5 млрд кубометров.

Контракт на разработку месторождения «Шах-Дениз» был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), ГНКАР (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%) и TPAO (19%). Добыча газа на месторождении началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ШАХ/ДЕНИЗ, ГАЗ, ДОБЫЧА


Похожие новости


Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в I полугодии увеличился на 6% Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе-мае увеличился почти на 6% Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе-апреле увеличился на 1,5% Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в I квартале увеличился на 2% Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз за 2016г увеличился на 7% Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз за 10 месяцев увеличился на 9,5%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]