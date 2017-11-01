В аппарате президента Киргизии подтвердили информацию о проведении 24 ноября инаугурации нового главы государства

Предварительной датой официального вступления в должность избранного президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова действительно является 24 ноября, сообщил в среду "Интерфаксу" представитель аппарата президента республики.
Ранее местными СМИ со ссылкой на аппарат главы государства сообщили, что С.Жээнбеков вступит в должность 24 ноября и инаугурация пройдет в государственной резиденции "Ала-Арча", а не в национальной филармонии, где 1 декабря 2011 года вступил в должность действующий президент Алмазбек Атамбаев.
Инаугурация избранного 15 октября С.Жээнбекова пройдет за неделю до даты официального окончания полномочий А.Атамбаева. Источник в окружении действующего президента заявил "Интерфаксу", что "проведение инаугурации 24 ноября, а не 1 декабря, не создаст двоевластия в Киргизии".
"Нет ничего страшного в том, что А.Атамбаев уйдет с поста немного раньше официального срока истечения его полномочий, это еще раз доказывает стремление главы государства обеспечить демократическую передачу власти в соответствии с Конституцией, ну и дает возможность спокойно передать все дела новому президенту", - считает собеседник агентства.
Кандидат Социал-демократической партии Киргизии, экс-премьер-министр С.Жээнбеков выиграл прошедшие 15 октября выборы главы государства республики, набрав 54,22% голосов.
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