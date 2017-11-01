Олимпийский огонь доставили в Южную Корею, где пройдет зимняя Олимпиада-2018

Олимпийский огонь прибыл в среду в Южную Корею, в которой в феврале 2018 года пройдут зимние Олимпийские игры, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Организаторы Олимпиады в южнокорейском городе Пхенчхан доставили огонь из Афин, где накануне прошла торжественная церемония.

Теперь в течение 100 дней по территории Южной Кореи будет проходить эстафета передачи огня, в которой примут участие 7,5 тыс. факелоносцев.

Огонь преодолеет маршрут общей протяженностью в более 2 тыс. км.

100-дневная эстафета началась в городе Инчхон, а завершится в Пхенчхане. За это время олимпийский огонь пронесут по девяти провинциям, восьми крупным городам и 151 округу Южной Кореи. Ожидается, что огонь прибудет в Сеул в середине января.

Первым факелоносцем стала 13-летняя южнокорейская фигуристка Ю Юнь. Она первая приняла факел из рук организаторов Олимпиады-2018 в международном аэропорту Инчхона, а затем пробежала с ним 200 метров.

"Я себя прекрасно ощущаю, для меня большая честь - быть первой. Я так счастлива, я запомню этот день навсегда", - сказала спортсменка.

Отмечается, что Ю Юнь в силу своего юного возраста не сможет принять участие в зимних Олимпийских играх в 2018 году, однако она является одной из самых успешных молодых южнокорейских фигуристок, показывающих выдающиеся результаты, и она, вероятно, сможет участвовать в следующей Олимпиаде.

Ранее президент оргкомитета Олимпийских Игр в Пхенчхане Ли Хи Бом заверил, что эти игры будут Олимпиадой "мира и гармонии", несмотря на напряженность в отношениях Южной Кореи и КНДР.

Зимние олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля 2018 года.