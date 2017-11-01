В Азербайджане обсуждают шаги для развития цифровых платежей до 2021г

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) организовал общественные обсуждения проекта "Госпрограммы расширения в Азербайджане цифровых платежей на 2018-2020гг".

Исполнительный директор Центра Вюсал Гасымлы на мероприятии отметил, что развитие безналичных расчетов способствует улучшению бизнес-среды и повышению эффективности экономики.

По его мнению, безналичные операции также содействуют росту финансовой инклюзивности.

В.Гасымлы добавил, что по расчетам международных экспертов, полное применение в Баку безналичных расчетов приведет к росту доходов на $1,9 млрд, в том числе доходов бизнеса - на $1,4 млрд, правительства - на $0,4 млрд, потребителей – на $0,1 млрд.

"Данный процесс также позволит за 15 лет увеличить занятость на 3,5%", - добавил он.

Первый заместитель председателя правления Центробанка Азербайджана Алим Гулиев, в свою очередь, отметил, что международная платежная система "MasterCard" провела анализ проблем в сфере цифровых платежей в Азербайджане, подготовила предложения для улучшения ситуации в этом направлении. Эти предложения были обсуждены с банками, госструктурами и др. заинтересованными организациями и они учтены в проекте Госпрограммы.

В частности, в проекте программы предусмотрены мероприятия, которые позволят существенно увеличить число безналичных операций.

В целом, в программе определены 18 приоритетов по 4 основным направлениям, указаны более 60 мероприятий.

По итогам обсуждений было принято решение доработать проект программы с учетом ряда новых предложений и рекомендаций.

А.Азизов