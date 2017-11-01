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СНГ 01.11.2017 11:47

Патрушев обсудил с президентом Таджикистана сотрудничество двух стран в вопросах безопасности

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял в Душанбе секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аппарата Совбеза.

"Обсужден широкий спектр российско-таджикистанского взаимодействия в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

В частности, собеседники дали высокую оценку взаимодействия силовых структур, спецслужб и правоохранительных органов двух стран, отметив, что "эффективное сотрудничество в области безопасности способствует поступательному социально-экономическому развитию России и Таджикистана".

В этот же день Н.Патрушев провел консультации по вопросам безопасности со своим таджикистанским коллегой Абдурахимом Кахаровым.

"Рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия по противодействию терроризму и экстремизму, в том числе по предотвращению вовлечения граждан Таджикистана и России в вооруженные конфликты на стороне международных террористических организаций", - отмечают в Совбезе.

Отдельное внимание уделено актуальности борьбы с наркотрафиком, как с одним из основных источников финансирования не только криминальных структур, но и террористических организаций.

Затронуты вопросы военно-технического сотрудничества, а также рассмотрены вызовы и угрозы безопасности в целом в Центральной Азии.

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Тэги: РОССИЯ, ПАТРУШЕВ, ТАДЖИКИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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