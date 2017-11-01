Патрушев обсудил с президентом Таджикистана сотрудничество двух стран в вопросах безопасности

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял в Душанбе секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аппарата Совбеза.

"Обсужден широкий спектр российско-таджикистанского взаимодействия в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

В частности, собеседники дали высокую оценку взаимодействия силовых структур, спецслужб и правоохранительных органов двух стран, отметив, что "эффективное сотрудничество в области безопасности способствует поступательному социально-экономическому развитию России и Таджикистана".

В этот же день Н.Патрушев провел консультации по вопросам безопасности со своим таджикистанским коллегой Абдурахимом Кахаровым.

"Рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия по противодействию терроризму и экстремизму, в том числе по предотвращению вовлечения граждан Таджикистана и России в вооруженные конфликты на стороне международных террористических организаций", - отмечают в Совбезе.

Отдельное внимание уделено актуальности борьбы с наркотрафиком, как с одним из основных источников финансирования не только криминальных структур, но и террористических организаций.

Затронуты вопросы военно-технического сотрудничества, а также рассмотрены вызовы и угрозы безопасности в целом в Центральной Азии.