Патрушев обсудил с президентом Таджикистана сотрудничество двух стран в вопросах безопасности

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял в Душанбе секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аппарата Совбеза.
"Обсужден широкий спектр российско-таджикистанского взаимодействия в сфере безопасности", - говорится в сообщении.
В частности, собеседники дали высокую оценку взаимодействия силовых структур, спецслужб и правоохранительных органов двух стран, отметив, что "эффективное сотрудничество в области безопасности способствует поступательному социально-экономическому развитию России и Таджикистана".
В этот же день Н.Патрушев провел консультации по вопросам безопасности со своим таджикистанским коллегой Абдурахимом Кахаровым.
"Рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия по противодействию терроризму и экстремизму, в том числе по предотвращению вовлечения граждан Таджикистана и России в вооруженные конфликты на стороне международных террористических организаций", - отмечают в Совбезе.
Отдельное внимание уделено актуальности борьбы с наркотрафиком, как с одним из основных источников финансирования не только криминальных структур, но и террористических организаций.
Затронуты вопросы военно-технического сотрудничества, а также рассмотрены вызовы и угрозы безопасности в целом в Центральной Азии.
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