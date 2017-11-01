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СНГ 01.11.2017 12:14

Переговоры в Астане по Сирии показали свою эффективность - Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает астанинский процесс по Сирии результативным для урегулирования ситуации в этой стране.

"Астанинский процесс является дополнительной площадкой женевских переговоров и показал свою эффективность", - сказал президент во время совместного заявления после переговоров с королем Иордании Абдаллой II в среду в Астане.

По словам главы Казахстана, в результате переговоров в Астане уменьшилось количество насилия в Сирии и местное население получило возможность мирного существования.

Н.Назарбаев заявил о поддержке Казахстаном всех инициатив по разрешению сирийского конфликта.

"Сирийский кризис является одним из крупнейших конфликтов в данный момент. И Казахстан поддерживает все инициативы, направленные на решение данного конфликта", - отметил он.

Н.Назарбаев также отметил роль Иордании в "астанинском процессе" и в переговорах между палестинцами и Израилем.

"Сейчас в Иордании находятся более миллиона сирийских беженцев. Иордания внесла вклад в миротворческий процесс между Палестиной и Израилем", - сказал президент.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]