Переговоры в Астане по Сирии показали свою эффективность - Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает астанинский процесс по Сирии результативным для урегулирования ситуации в этой стране.

"Астанинский процесс является дополнительной площадкой женевских переговоров и показал свою эффективность", - сказал президент во время совместного заявления после переговоров с королем Иордании Абдаллой II в среду в Астане.

По словам главы Казахстана, в результате переговоров в Астане уменьшилось количество насилия в Сирии и местное население получило возможность мирного существования.

Н.Назарбаев заявил о поддержке Казахстаном всех инициатив по разрешению сирийского конфликта.

"Сирийский кризис является одним из крупнейших конфликтов в данный момент. И Казахстан поддерживает все инициативы, направленные на решение данного конфликта", - отметил он.

Н.Назарбаев также отметил роль Иордании в "астанинском процессе" и в переговорах между палестинцами и Израилем.

"Сейчас в Иордании находятся более миллиона сирийских беженцев. Иордания внесла вклад в миротворческий процесс между Палестиной и Израилем", - сказал президент.