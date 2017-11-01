В посольстве США отказались комментировать информацию о выигрыше грин-карты уроженцем Узбекистана, совершившем теракт в Нью-Йорке

Посольство США в Узбекистане сотрудничает с ФБР и департаментом полиции Нью-Йорка в связи с терактом, который совершил уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, сообщает в среду пресс-служба диппредставительства в Ташкенте.

"Государственный департамент тщательно следит за ситуацией. Мы перенаправляем все вопросы о расследовании в ФБР и департамент полиции Нью-Йорка", - отметили в посольстве.

Там не подтверждают и не опровергают информацию о том, что С.Саипов выиграл грин-карту и так смог переехать на постоянное место жительство в США.

"Мы не можем дать такую информацию", - сказали в пресс-службе.

Ранее в среду сообщалось, что министерство иностранных дел Узбекистана проверяет информацию о причастности гражданина Узбекистана к террористическому акту в Нью-Йорке.

"Сотрудники генерального консульства Узбекистана в Нью-Йорке сейчас по официальным каналам проверяют информацию СМИ о том, что задержанный по подозрению в теракте в Нью-Йорке являлся уроженцем Узбекистана. К настоящему моменту точной информации ещё нет", - сказал представитель МИД.

Как сообщалось, террорист направил свой грузовик на велосипедную дорожку и затем врезался в школьный автобус.

Во вторник в нью-йоркском районе Манхэттен террорист направил свой грузовик на велосипедную дорожку и затем врезался в школьный автобус. В результате теракта погибли восемь человек, еще 15 пострадали. Подозреваемый был ранен полицейскими, задержан и находится в больнице.