В посольстве США отказались комментировать информацию о выигрыше грин-карты уроженцем Узбекистана, совершившем теракт в Нью-Йорке

Посольство США в Узбекистане сотрудничает с ФБР и департаментом полиции Нью-Йорка в связи с терактом, который совершил уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, сообщает в среду пресс-служба диппредставительства в Ташкенте.
"Государственный департамент тщательно следит за ситуацией. Мы перенаправляем все вопросы о расследовании в ФБР и департамент полиции Нью-Йорка", - отметили в посольстве.
Там не подтверждают и не опровергают информацию о том, что С.Саипов выиграл грин-карту и так смог переехать на постоянное место жительство в США.
"Мы не можем дать такую информацию", - сказали в пресс-службе.
Ранее в среду сообщалось, что министерство иностранных дел Узбекистана проверяет информацию о причастности гражданина Узбекистана к террористическому акту в Нью-Йорке.
"Сотрудники генерального консульства Узбекистана в Нью-Йорке сейчас по официальным каналам проверяют информацию СМИ о том, что задержанный по подозрению в теракте в Нью-Йорке являлся уроженцем Узбекистана. К настоящему моменту точной информации ещё нет", - сказал представитель МИД.
Как сообщалось, террорист направил свой грузовик на велосипедную дорожку и затем врезался в школьный автобус.
Во вторник в нью-йоркском районе Манхэттен террорист направил свой грузовик на велосипедную дорожку и затем врезался в школьный автобус. В результате теракта погибли восемь человек, еще 15 пострадали. Подозреваемый был ранен полицейскими, задержан и находится в больнице.
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