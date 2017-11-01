Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) подвергло критике президента США Дональда Трампа в преддверии его турне по азиатским странам.

"Он (Д.Трамп - ИФ) раскрыл свою настоящую сущность - маниакально помешенного на ядерной войне человека, было диагностировано, что он неизлечимо психически больной человек", - говорится в сообщении ЦТАК.

"Ему определенно необходимы медикаменты для лечения психического расстройства", - отмечает агентство.

Кроме того, в сообщении говорится, что враждебную риторику американского лидера следует считать "признаками истерии".

Власти КНДР и официальные СМИ этой страны в прошлом не раз критиковали Д.Трампа. В сентябре 2017 года глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что американский президент представляет "настоящую угрозу международному миру и безопасности". Он также назвал его "психически-невменяемым человеком с манией величия".

В свою очередь Д.Трамп называл лидера КНДР Ким Чен Ына "человеком-ракетой, выполняющим самоубийственную миссию". Он также заявлял, что готов "полностью уничтожить" КНДР, если эта страна будет представлять угрозу для Америки или ее союзников.

Ранее сообщалось, что президент США в рамках турне по азиатским странам с 3 по 14 ноября посетит Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам, Филиппины, Гавайи, саммиты АТЭС и АСЕАН.